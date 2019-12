Saiba o real motivo de os famosos terem migrado para Trancoso no Réveillon

Você, caro leitor, que gosta de estar bem informado sobre tudo que acontece no mundo das celebridades, já deve ter percebido que muitos famosos que antes aterrissavam em Noronha, nesse ano foram em sua grande maioria para Trancoso. A coluna te conta o real motivo.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são considerados embaixadores de Noronha e eram eles que costumavam levar famosos e mais famosos para ilha, principalmente no Réveillon. Acontece que houve uma briga entre o pessoal da Carvalheria (empresa organizadora de eventos) e o Zé Maria (um dos mais famosos e influentes habitantes da ilha e dono de uma das principais pousadas do local). Sendo assim, os dois lados se separaram e para não ter que tomar partido, o casal Gagliasso resolveu rumar para Trancoso.

Para quem não sabe, quem bancava as passagens de Bruno e família, assim como dos famosos era o pessoal da Carvalheria através de seus patrocinadores. Já a relação de Zé Maria e Bruno vem de muito tempo, inclusive de antes mesmo do ator ter uma pousada para chamar de sua.

Os famosos que estão na ilha foram a convite do pessoal da Casa Neuronha, que se manteve fora de todo esse furdunço.