Luciana Gimenez nega namoro: 'Anuar estava com outra!'

Luciana Gimenez conversou com esta colunista e colocou um fim às especulações de que estaria vivendo um romance com Anuar Tacach - publicitário, músico, maratonista e empresário no ramo de restaurantes e festas pelo país. "Isso não procede! Ele é meu melhor amigo!", contou.

Os dois viajaram juntos para Trancoso, na Bahia, onde vão passar o Réveillon. Luciana está solteira há um ano e meio e afirma que não rolou nada entre ela e Anuar. "Aliás... Ele estava com outra! Tá certo ele!", completou a apresentadora às gargalhadas.