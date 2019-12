'Morangão suculento', diz Preta Gil ao posar com biquíni igual ao de Sabrina Sato

Preta Gil não aguentou ver as fotos de várias amigas curtindo o Réveillon na praia e resolver postar um foto de biquíni e o modelo escolhido foi o mesmo que Sabrina Sato tem usado em Itacaré, no sul da Bahia. A cantora, que ficou em casa no Rio por conta da agenda de trabalho nesta reta final de 2019, ainda exaltou e comemorou a diversidade de corpos. "Morangão suculento !!!! Não tô aguentando minhas amigas na praia e eu aqui trabalhando kkkkkk@coloquei o biquíni novo pra ficar em casa !!! Tem moranguinho e morangão né @sabrinasato. Viva a diversidade de corpos!!!! Cada um com o seu !!!". Logo em seguida, Sabrina Sato respondeu Preta: "Te amo. Linda!".