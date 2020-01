Gabriel Diniz recebe homenagem de empresário e amigo no último dia de 2019

Amigo de décadas de Gabriel Diniz, o músico e empresário Segundo Paes - que inclusive participou da banda do GD por um longo período, esteve hoje pela manhã no Cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, Paraíba, para visitar o túmulo do cantor , que faleceu em maio. “Não poderia deixar passar 2019 sem vir aqui para te dizer meu irmão, que eu te amo e que eu sempre serei grato, por tudo o que fizestes por mim. Eu te amo muito.”, escreveu Paes na postagem publicada no Instagram. Gabriel Diniz morreu em um acidente aéreo no auge da carreira. No momento de sua morte, ele era o cantor mais tocado do Brasil com a música "Jennifer".