Milton Cunha promete animar o Réveillon de Copacabana

O carnavalesco e agitador cultural Milton Cunha é o mestre de cerimônias do palco principal do Réveillon de Copacabana, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace. A festa começa logo mais, só que ele, como diz a gíria, já está causando pelo calçadão da famosa praia, a Princesinha do Mar. Sabem o que é fechação? Aprendam com ele! Populacho como poucos, ele faz a alegria da senhorinha ao gari, sempre com o sorriso no rosto. Alguém ainda dúvida que essa festa hoje à noite vai ser, no mínimo, animada?