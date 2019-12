Caio Castro e Grazi Massafera correm juntos na praia

Caio Castro e Grazi Massafera não assumem publicamente o que todo mundo já sabe: estão namorando! E sabe como é namoro no início, né? Aquele grude total. O casal, que está passando o Réveillon na Praia de Carneiros, em Pernambuco, com a família dele e alguns amigos, resolveu correr lado a lado no final da manhã desta terça-feira (31). Um banhista fez um flagra dessa prova de amor e, claro, que a foto caiu na rede. Fofo os dois!