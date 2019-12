Latino muda o visual para entrar com pé direito no Ano Novo

Latino mudou o visual. O cantor quer entrar 2020 com o pé direito e resolveu platinar os cabelos. Ficou com a aparência mais jovem ainda do que os seus 46 anos. Aliás, Latino faz aniversário no dia 2 de fevereiro e está muito esperançoso com o seu novo ciclo e, claro, com o novo ano dos brasileiros. "Alguém aí tem dúvida de como será esse ano pra gente? Eu creio que será um ano de muitas realizações. Obrigado senhor por me transformar num artista diferenciado, ousado, completo e cheio de energia. Não vejo a hora de ter que matar 'meus leões' nesse ano que está por vir" disse à coluna.