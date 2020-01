Carol Narizinho explica sobre o vídeo polêmico com Neymar:' Somos amigos há anos'

A ex-panicat Carol Narizinho resolveu esclarecer sobre a polêmica do vídeo em que aparece correndo com uma amiga atrás de Neymar e Gabriel Mediana em uma praia de Barra Grande. "Não é nada daquilo que pareceu ter acontecido no vídeo. Não estava correndo atrás dele. Quem fez o vídeo, fez para me afetar porque o editou. Ficamos perto o tempo inteiro, dançamos, cantamos, pulamos, brincamos, passeamos de barco e ceiamos juntos. Estou com todas minhas pulseirinhas aqui. Somos amigos há anos e eu sempre o zoa nas festas. Só estou aqui porque eu me preocupo com esse tipo de imagem negativa".

