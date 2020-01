Taty Zatto curte dias de folga em Maceió

Depois de curtir o Réveillon Celebration em Maceió, Taty Zatto resolveu ficar mais alguns dias descansando no paraíso alagoano ao lado do marido, Marcelo Braga, para poder entrar com o pé direito em 2020. "Tenho muitos projetos e confesso que estou ansiosa pelas coisas que estão chegando". No dia seguinte da festa da virada, ela ainda falou sobre os festejos ao lado de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi e Adriana Bombom, entre outros famosos."Foi maravilhoso! Que lugar e que energia. Tenho certeza que 2020 será um ano espetacular pra todos nós!", disse a DJ.