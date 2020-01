Susana Naspolini ainda está inconformada com o furto na Praia de Copacabana

Susana Naspolini ainda está inconformada com o furto que sofreu nas areias de Copacabana enquanto trabalhava no Réveillon. O bandido levou o cordão de estimação da repórter da TV Globo, um presente que ela ganhou do marido, o apresentador Maurício Torres,que morreu em 2014. A medalha tinha sido um mimo herdado de sua mãe.