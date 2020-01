Veja como foi a Virada 2020 dos Famosos

O ano de 2020 já começou e alguns famosos entraram com o pé direito no novo ciclo. Quer saber como foram as festas dos artistas? A Coluna conta:

Michel Teló e Thais Fersoza reuniram um petit comité para uma festa mais intimista em uma mansão em Angra dos Reis. Teve muita comida, bebidas e, claro, hit sertanejos.

Fátima Bernardes e Túlio estão curtindo viagem a dois para Lisboa, em Portugal, e amaram a festa lusa.

Luisa Sonza e Whindersson Nunes estão nas Ilhas Maurício e pelas fotos compartilhadas por Rafael Uccaman e Luiz Guedez, o quarteto se divertiu.

Carlos Eduardo e Juliana Paes eram só chamego em um festão na Praia de Jericoacoara.

Bruna Marquezine escolheu Trancoso para esperar 2020 ao lado da irmã, Luana. Ela estava com os Ewbank, mas evitou fotos perto de Gian Luca, irmão de Giovanna e apontado como seu affair.



Hugo Moura, Maria Flor e Deborah Secco escolheram passar a virada do ano longe de um agito, mas não faltou alegria na festa do trio.



Marina Ruy Barbosa e marido, Xandy Negrão, badalaram e muito com os amigos em Trancoso, no sul da Bahia.



Caio Castro e Massafera provaram que estão mais juntos do que nunca na Praia de Carneiros, em Pernambuco. Ah!! Com direito até a um clique quente de uma mão boba da atriz. Abafa.



Lulu Santos passou a virada com o marido, Clebson Texeira, o ex, Bruno Azevedo, e mulher dele, Mayara Netto. Tudo em paz e em casa.



Neymar sendo Neymar em Barra Grande. No Réveillon pago por ele mesmo, o jogador esteve sempre cercado de mulheres bonitas.

Veja as fotos da galeria: