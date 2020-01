Mateus Solano e Paula Braun celebram o novo ano pelados

Mateus Solano e a mulher, Paula Braun, resolveram dividir com os fãs um momento íntimo do casal: uma foto de ambos pelados depois do banho. A imagem foi publicada no Instagram do ator para celebrar o novo ano. na legenda, ele escreveu: 'Casal 2020'. Paula comentou logo abaixo: 'Largados e pelados', numa alusão ao reality apresentado pela MTV.