Marcos Pasquim anuncia o fim do namoro com Mariana Brito

Esta coluna já havia anunciado que apesar de Marcos Pasquim ter passado a virada de ano solteiro no Rio, a namorada do galã, Mariana Brito, ainda não considerava o término como definitivo. Pois bem. Como informado pela própria fisioterapeuta à esta colunista, o casal teve uma última conversa nesta quarta-feira (2), e decidiu que o relacionamento não tem mais volta.

Enquanto Pasquim foi visto sozinho na noite da virada em uma festa na Urca, Mariana comemorou a chegada do Ano Novo na casa do cantor Jorge Vercillo e da mulher, Martha Suarez, em um condomínio na Barra da Tijuca. Aos amigos mais próximos, Mariana confidenciou que o namoro com o global terminou há cerca de duas semanas. Justamente no Réveillon os pombinhos completariam o primeiro ano de namoro.

Piny Montoro, empresária de Pasquim, confirmou a separação à esta colunista. A assessoria do ator emitiu a seguinte nota: "O casal separou de forma amigável, de comum acordo, depois de quase um ano de namoro. O ator está bem. Só pede compreensão e respeito, nesse momento!", diz a nota.