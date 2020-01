Aguinaldo Silva é demitido da Globo após mais de 40 anos de casa

A TV Globo optou por não renovar o contrato com o autor Aguinaldo Silva. A emissora confirma a informação em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (2). O péssimo desempenho de 'O Sétimo Guardião' pesou na decisão do canal em demitir o novelista.

"Sem nova obra prevista, a Globo decidiu não renovar o contrato com o autor Aguinaldo Silva.

Ao longo dos mais de 40 anos dessa parceria de sucesso, foram mais de 20 trabalhos em conjunto, entre os quais ‘Império’, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2014", informa o comunicado da Globo.

A última obra de Aguinaldo Silva na emissora foi marcada por muitos escândalos nos bastidores com a separação de José Loreto e Débora Nascimento, treta que acabou envolvendo até o nome de Marina Ruy Barbosa, a protagonista da trama. Além disso, o folhetim apostou no realismo fantástico e não convenceu o público, que sentiu falta de coesão no enredo.