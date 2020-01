Mila Carmo vibra com personagem em 'Salve-se Quem Puder': 'Ela é alto astral'

Mila Carmo, que viveu a Januária de 'O Sétimo Guardião, voltará às novelas. Ela será Vicky, em 'Salve-se Quem Puder', próxima trama das 19h. Na história de Daniel Ortiz, sua personagem será amiga de Luna (Juliana Paiva) e vai trabalhar no Empório, um centro gastronômico de propriedade de Helena (Flávia Alessandra).

"A Vicky já trabalha há um tempo no Emporium. Sabe de tudo que acontece lá, inclusive as fofocas do lugar. Quando a Luna (Ju Paiva) chegar na cidade para procurar seu passado, encontrará na Vicky o apoio e amizade que precisa. Ela é uma menina do bem, alto astral, correta e pau para todo a obra. Ela vai garantir cenas engraçadas com a Luna e a Micaela (Sabrina Petraglia), de quem também será parceira."



A volta de Mila à Globo celebra também a chegada da Vogue, ao Rio. A empresária da atriz fechou uma parceria com a agência paulista que, com 30 anos no mercado, irá inaugurar em breve uma filial no Rio, bem pertinho dos Estúdios Globo, em Curicica, Jacarepaguá.Crédito: Divulgação/Agência Vogue