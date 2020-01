Marcella Rica publica a primeira foto do ano com Vitória Strada

Poucos dias após assumirem o namoro, Vitória Strada e Marcella Rica já não escondem que estão cada dia mais apaixonadas. Nesta quinta-feira, Marcela, que participou da primeira edição do Popstar em 2017 e estava recentemente na Record, publicou a primeira foto do casal em 2020, onde aparece feliz da vida dentro do elevador ao lado de uma das protagonistas da próxima novela das 19h da Globo, 'Salve-se Quem Puder'. O casal assumiu o romance no dia 22 de dezembro, mas a colunista aqui já tinha revelado o romance no início do mês.







Ver essa foto no Instagram São Paulo, 01/01/2020. Uma publicação compartilhada por Marcella Rica (@marcellarica) em 2 de Jan, 2020 às 2:19 PST