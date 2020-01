Maiara, dupla de Maraísa, se interna para passar por cirurgia plástica

Depois do término do relacionamento com o sertanejo Fernando, a cantora Maiara, dupla de Maraísa, se prepara para repaginar o visual e começar 2020 turbinada. A artista reservou de oito a dez dias de sua agenda para realizar uma cirurgia e colocar silicone nos seios. O procedimento será realizado nesta sexta-feira (3), em São Paulo, pelo cirurgião plástico Francisco Tribulato. A cantora se internou hoje pela manhã para ser operada.