Anitta volta às boas com Pabllo Vittar

Anitta já tinha admitido que em 2020 queria mais tranquilidade, menos estresse e parece que ela está correndo atrás desta promessa. A funkeira voltou às boas com Pabllo Vittar após quase um ano brigadas. As duas estão se seguindo novamente nas redes sociais.

As duas brigaram por conta de uma participação de Pabllo na festa Combatchy, em São Paulo. A drag teria pedido um cachê de R$ 40 mil e, na época, Anitta disparou:"Pago os quarenta mil e você paga a sua parte dos setenta mil dólares que eu gastei no clipe". A funkeira estava jogando no ventilador os bastidores do musical "Sua Cara", com Major Lazer, gravado em Marrocos. O vídeo custou a Anitta US$ 70 mil.

Anitta e Pabllo Vittar vão fazer shows no festival Coachella, nos EUA, nos dias 11 e 18 de abril, com Travis Scott como atração principal no line up das respectivas datas do evento.

