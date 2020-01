Filha de Fátima Bernardes e William Bonner surpreende ao posar de biquíni

Filha dos apresentadores Fátima Bernardes e Wiliam Bonner, Beatriz deve ter passado muito filtro solar nos últimos dias aproveitando a semana do Réveillon, em Mangaratiba, mas pegou tanto sol que ficou bronzeada demais. E ela gostou do resultado. Nesta sexta-feira (3), ela surgiu só de biquíni laranja nas redes sociais e exibiu sua 'morenice'. Mas, o que chamou mesmo a atenção no clique foi corpo escultural de Bia. “Aproveitando o último dia aqui. Rendeu demais, obrigada aos envolvidos”, escreveu ela na legenda do post. Não demorou muito para que vários seguidores elogiassem a boa forma da universitária que estuda design."Gata demais!", escreveu um fã. "Olha esse corpo, minha gente!Está de parabéns", completou outro.







Ver essa foto no Instagram aproveitando o último dia aqui rendeu demais, obrigada aos envolvidos Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer) em 3 de Jan, 2020 às 10:25 PST