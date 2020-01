Giselle Itié está ansiosa para pegar o primeiro filho nos braços

Giselle Itié está na reta final da gravidez e não vê a hora de pegar nos braços o seu primeiro filho, fruto do relacionamento de quatro anos com o ator Guilherme Winter. Para controlar a ansiedade, ela vai fazendo fotos e mais fotos do barrigão do menino, que ainda não teve seu nome revelado, mas Tom está entre os mais cotados na lista dos pais famosos.