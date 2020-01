Depois de dar um tempo no relacionamento com o sertanejo Fernando Zor, a cantora Maiara, dupla de Maraísa, começou o ano repaginada. A artista colocou ontem silicone nos seios. O procedimento foi realizado em São Paulo pelo cirurgião plástico Francisco Tribulato. A alta está marcada para hoje e o show do dia 10, na capital paulista São Paulo, está mantido.

