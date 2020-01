Conheça a nova aposta da Kondzilla Records: Mila

Mila é a nova aposta da Kondzilla para 2020. Com o funk ‘Tudo Ok’, a cantora promete estar entre os hits que vão comandar o Carnaval. “A música já está bombando nas plataformas digitais nas últimas semanas e só tenho motivos para comemorar. Estou entrando 2020 com o pé direito. Agora fazendo parte da maior produtora de funk do Brasil, a Kondzilla Records”, disse a cantora.