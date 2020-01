Seu Jorge dá show de antipatia em Fernando de Noronha

Seu Jorge esteve em Fernando de Noronha com um dos filhos na última quinta-feira (2) , em um evento tradicional realizado pelo pousadeiro Zé Maria, um dos moradores mais influentes da ilha. Houve quem se queixasse da extrema falta de educação do artista em todos os estabelecimentos que ele batia ponto. A coluna soube que o cantor geralmente entra e sai sem desejar ao menos uma boa noite ou bom dia e quando as pessoas o reconhecem e sorriem, ele fecha a cara e passa direto. Que feio!