Direção do 'BBB20' quer sigilo total da equipe do produção do reality

A equipe de produção do 'BBB20' começa a gravar hoje as chamadas com os participantes desta edição. Os profissionais, que foram chamados para trabalhar em regime do contrato até o final do reality, em meados de abril, assinaram um acordo bem rígido de confidencialidade. Boninho e os diretores estão de olho em todos os funcionários para evitarem vazamentos de informações.