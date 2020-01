Globo economiza R$ 5 milhões com a demissão de Aguinaldo Silva

Que a TV Globo vem passando por uma reestruturação com cortes de gastos e reduções dos maiores salários, todos já sabem. A coluna conta agora o quanto a emissora economizou com a demissão de Aguinaldo Silva: R$ 5 milhões. Esse valor o autor recebia mensalmente quando alguma obra sua estava no ar. Quando não estava, o salário caía para R$ 3 milhões.

Falando nas mudanças internas na emissora, a coluna soube que os guarda-chuvas disponibilizados pela empresa, aqueles usados para andar pelas partes descobertas dos Estúdios Globo em dias chuvosos, foram retirados de circulação. Na última sexta-feira de chuva no Rio, alguns funcionários tiveram que esperar na portaria o temporal diminuir para então se dirigir até seus respectivos departamentos. Mas calma, os acessórios devem voltar. Dizem que em breve cada setor terá o seu e será responsável pela manutenção do mesmo. Vamos aguardar pra ver.