Caio Castro e Grazi Massafera surgem de aliança em vídeo de brincadeira

Ainda de férias na Bahia após o Réveillon, Grazi Massafera e Caio Castro seguem curtindo juntinhos os dias extras de descanso. Em vídeo filmado pelo ator Nelson Freitas, que acompanha o casal na viagem, Grazi aparece mostrando toda sua coordenação motora com brincar com um copo e fazer uma batida diferente utilizando palmas e o barulho do utensílio. Em seguida, Caio Castro é filmado mostrando admiração pela habilidade da intérprete de Paloma de 'Bom Sucesso'.

Mas o que mais chamou a atenção desta colunista no vídeo foram as alianças de compromisso que o casal ostenta no dedo anelar. Todo mundo já sabe que esse relacionamento é namoro, mas os pombinhos ainda relutam em oficializar publicamente. Grazi e Caio Castro estão juntos desde setembro do ano passado, quando foram vistos aos beijos no aniversário de Luciano Huck.

Assista ao vídeo: