Tati Dias sobre nude vazado de Guilherme Leão: 'vergonha alheia'

Tati Dias, ex-peoa da 'Fazenda', mostrou que não tem mesmo papas na língua. Na tarde deste sábado (4), ela comentou em uma publicação no Twitter sobre um vídeo íntimo de Guilherme Leão, seu ex-affair no reality, que acabou vazando na internet um pouco antes do confinamento. "Meu Deus, o livramento veio. Vergonha alheia", disparou Tati Dias sobre nude do modelo. Pouco depois a ex-fazendeira voltou atrás e apagou seu comentário, mas aí já era tarde, porque a internet é a terra dos prints.

Tati Dias detona Guilherme Leão - reprodução Twitter

Após serem eliminados do programa, Tati e Guilherme engataram um namoro fora do reality. No entanto, o relacionamento começou a desandar após o casal ter uma briga durante a participação dos eliminados na festa que acontece dentro da sede da 'Fazenda'antes da final do programa. A treta foi motivada por ciúmes de Tati Dias com Guilherme por causa de Bifão.