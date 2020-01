Ana Paula Evangelista não consegue embarcar e perde primeiro ensaio do ano da Tijuca

Musa da Unidos da Tijuca, Ana Paula Evangelista bem que tentou, mas não conseguiu chegar da Europa, onde mora atualmente em Londres, para o primeiro ensaio do ano da escola que aproveitou o evento para comemorar o aniversário da agremiação. Ana Paula estava a caminho do Brasil neste sábado (4), quando o voo da Air France em que estava quase embarcando foi cancelado.

"Deram uma camiseta, kit limpeza, hotel e alimentação até hoje, quando pegaremos um outro voo. Não devolveram as malas, estou sem nada, nada de roupas e maquiagem, porque embarquei até mesmo a mala de mão", contou Ana Paula à coluna.

A musa ainda acredita que o cancelamento do voo pode ter sido um livramento. "Mesmo com tudo eu só tenho a agradecer a Deus, porque acredito que foi um livramento, pois já estávamos entrando no avião quando foi descoberto um problema técnico e mandaram a gente voltar. Foi com essa mesma companhia e destino que aconteceu uma tragédia a alguns anos atrás. Então, mesmo não estando presente hoje na festa de aniversário da Tijuca, eu agradeço a Deus. E logo logo estou chegando para começar a me preparar junto com a escola para o nosso grande desfile", concluiu.