Grazi Massafera esconde as mãos em passeio no shopping

Depois de passar o Ano Novo ao lado de Caio Castro na paradisíaca Praia dos Carneiros, em Pernambuco, Grazi Massafera esta de volta ao Rio. Na tarde do último sábado (4), ela foi ao shopping com a amiga Fabíula Nascimento e, ao perceber a presença de paparazzi, escondeu as mãos com a blusa de manga comprida que estava usando.

É que no próprio sábado, esta coluna publicou um vídeo em que ela e Caio aparecem usando alianças na mão esquerda. Uma leitora muito antenada com as fofocas do mundo das celebridades foi quem atentou à coluna sobre o comportamento de Grazi. Afinal de contas, estamos em pleno verão carioca. Não é possível que a atriz esteja com tanto frio ao ponto de precisar cobrir ao mãos, não é mesmo? Pelo jeito, pelo menos Grazi lê a coluna... Valeu pela moral!