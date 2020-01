Sucesso nas redes como Thor, Vitor Marendaz leva o personagem às crianças com câncer

Vitor Hugo Marendaz, morador de Paracambi, no interior do Rio de Janeiro, vem fazendo sucesso nas redes sociais por sua semelhança com o personagem Thor do longa 'Vingadores', da Marvel. Seus traços são tão semelhantes com os do ator Chris Hemsworth, intérprete do semideus do filme, que ele já mudou até seu nome para 'O Thor Brasileiro' em seu Instagram, onde coleciona pouco mais de 150 mil seguidores, entre admiradores e fãs. Alguém duvida que ele seja mesmo? A coluna não!

E quem pensa que Vitor é só mais um rostinho bonito, um corpo escultural e um cabelo loiro está enganado. Apesar de investir em seu cosplay do Thor, ele também é ator com DRT, modelo e personal trainer. Sua acensão nas redes sociais veio através de David Brazil. Bastou o gago mais amado do Brasil se impressionar com a beleza de Vitor para compartilhar uma foto dele em seu Instagram e fazer o modelo bombar. Em entrevista à coluna, Vitor revela que pretende usar sua versão Thor para ajudar ao próximo.

"Estou com uns projetos lindos para me vestir de Thor e visitar as crianças nos hospitais, como os do câncer, por exemplo. Levar amor, magia e fé para que esses pequenos e seus pais acreditem e tenham fé no tratamento não tem peço. Minha roupa de Thor já ficou pronta, inclusive fiz umas fotos com ela e em breve o Thor vai aterrissar nesses hospitais para levar alegria para toda essa garotada", contou o bonitão.

A iniciativa por este projeto voluntário partiu de sua experiência durante uma internação para tratar de uma crise grave de cálculo renal. "Tive princípio de sepse (infecção generalizada), quase morri. Tive os piores dias da minha vida em crise. Tive a infelicidade de estar em um local de cirurgia para câncer de próstata. Uma funcionária até me disse que meu cabelo era muito bonito e que era uma pena, porque ela achava que eu estava com câncer e teria que raspar. E eu disse pra ela pensar bem no que fala porque eu não estava com câncer, mas se tivesse, aquele comentário teria acabado com o meu dia, porque isso desmotiva as pessoas. Então acredito que tenha sido importante eu passar por isso para me colocar no lugar do outro e entender as reações das pessoas. Talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu chegasse nos hospitais com um sorriso enorme no rosto e acabaria sendo desrespeitoso em alguns momentos por não entender o que se passa na cabeça de uma pessoa deitada em um leito e muitas das vezes correndo risco de vida", concluiu.

E quem pensa que o sucesso como Thor é só no Brasil está enganado. Vitor ganhou uma viagem para assistir o Flamengo na final da Libertadores em Lima, no Peru, e por lá a reação das pessoas não foi diferente. "Meu porteiro venceu uma promoção de uma construtora e ganhou a viagem para assistir à Libertadores em Lima. Ele podia levar a mulher dele e um amigo. E ele me escolheu como amigo pra ir, porque somos muito próximos, tocamos violão juntos sempre na portaria. Foi muito legal, porque por onde a gente passava as pessoas paravam e pedir pra tirar foto com o Thor flamenguista (risos)", brincou.

Vitor lembra que sua carreira como modelo aconteceu por acaso, quando conheceu um empresário que sugeriu que ele fosse até o Rio para fazer algumas fotos. "Quando eu passava pela minha cidade o pessoal sempre brincava dizendo que lá não era o meu lugar, que eu precisava ser visto, que a Globo e o BBB precisavam me descobrir. Teve um tempo que conheci um empresário, o mesmo do Jesus Luz, que sugeriu de eu ir pro Rio fazer umas fotos com o fotógrafo Beto Gatti. Eu fiz as fotos, mas antes disso eu já vinha tendo a visibilidade que o David Brazil me deu. Foi então que comecei a me dedicar a cuidar do corpo fazendo dieta e treinando", explicou.

Vitor espera conseguir um emprego como ator. Atualmente morando no Rio, ele busca uma oportunidade de trabalho. Mas engana-se quem pensa que ele fica à toa enquanto seu primeiro projeto na TV não aparece. "Eu moro sozinho e tenho que pagar meu aluguel, que é bem caro aqui no Rio, apesar de eu morar em um quadrado. Não tenho vergonha de dizer que faço bicos como assistente de produção de um monte de coisa e carro malas, inclusive. Já pintei parede, já fiz de tudo. Meus pais me incentivam muito a continuar batalhando pelo que eu acredito. Graças a eles eu consegui concluir meu curso de ator e tirar meu DRT", declarou o galã.

Confira algumas fotos do bonitão como Thor: