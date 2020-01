Sabrina Sato faz sua estreia como rainha da Vila Isabel em ensaio de rua

Neste domingo (05), a apresentadora Sabrina Sato desembarca no Rio de Janeiro para o primeiro ensaio do ano da Unidos de Vila Isabel, que acontece na Rua 28 de setembro, na Comunidade da Vila Isabel. Na ocasião, a rainha da escola (cargo dedicado especialmente à ela) será recepcionada e coroada pelo presidente, Fernando Fernandes. Também será anunciado o evento que o Presidente e a escola farão em sua homenagem. Essa será a primeira aparição de Sabrina como rainha da escola.



Para este ano, a Unidos de Vila Isabel traz o samba-enredo 'Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil'. O enredo do carnavalesco Edson Pereira conta a história de Brasília como uma lenda indígena, e que nasce para levar esperança aos povos da terra.