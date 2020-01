Mileide Mihaile curte fim de semana romântico com o novo namorado

Mileide Mihaile está curtindo o fim de semana de descanso nas paradisíacas praias de Jericoacoara. Mãe do filho de Wesley Safadão, a influenciadora está acompanhada pelo novo namorado, o empresário Neto Santos, de 22 anos. Discreta, Mileide não publica registros ao lado do boy, mas a coluna teve acesso a fotos do casal que você, caro leitor, confere a seguir:

