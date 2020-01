Fernanda Venturini assume ter sofrido depressão após se aposentar das quadras de vôlei

Há nove anos, Fernanda Venturini deixou as quadras de vôlei depois de 25 anos no esporte. Hoje, ela, que pratica ciclismo e frescobol por hobby, relembra os momentos difíceis logo após a aposentadoria.



"Quando parei de competir tive depressão. Tomava remédios, mas a tristeza não passava. A minha vida estava sem cor", assume Fernanda que ainda admite sentir falta das finais de um campeonato, dos momentos de decisão de uma partida. "Adorava a pressão de jogar no campo do adversário".



Aos 50 anos, Fernanda é sócia de um restaurante de comida mediterrânea em Ipanema, zona sul do Rio, e é também extremamente cuidadosa com a própria alimentação. "A alimentação é que faz a gente envelhecer. O câncer é a inflamação das células e o que inflama a célula são os carboidratos e os doces. Simples assim".



Em entrevista à revista 'Páginas da Gávea', Fernanda entregou ter interferido na candidatura do seu marido Bernardinho à Prefeitura do Rio, em 2018. "Você acha que um pessoa correta pode entrar na política no Brasil atualmente? Interferi colocando o meu ponto de vista, pois o conheço muito bem e sabia que se ele entrasse na política eu iria perdê-lo. Bernardinho ficaria doente quando tivesse que conviver com corruptos e com gente que ele não confiasse. Acredito que ele possa ajudar, mas não estar à frente".