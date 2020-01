'Seu dever é respeitar' diz Thammy Miranda sobre repercussão de um caso de transfobia

Thammy Miranda usou as redes sociais para se posicionar sobre um caso de transfobia que aconteceu no último final de semana em Maceió, capital de Alagoas, quando uma mulher transgênero denunciou ter sido retirada a força de um banheiro feminino. O filho da cantora Gretchen saiu em defesa do direito do uso dos banheiros públicos de acordo com a identidade de gênero. "Até quando vamos ter que conviver com tanta ignorância? Seu dever é respeitar".