Lídia Brondi é tietada em dia de shopping com o marido

Já são 30 anos longe da televisão e Lídia Brondi continua sendo reconhecida pelas suas atuações em novelas da Globo. Nesta segunda-feira (6), ela estava passeando com o marido Cássio Gabus Mendes e alguns fãs chegaram a cumprimentar o casal em um shopping da zona oeste do Rio. Simpático, o ator, que está em 'Éramos Seis', chegou a acenar para os fotógrafos de plantão.

Cássio e Lídia começaram a namorar durante as gravações de 'Meu bem, meu mal', que foi a última novela dela na emissora em 1990. Lídia largou a carreira para virar psicóloga e raramente é vista em público. Hoje, com 59 anos, ela tem seu próprio consultório, em São Paulo, e é mãe de Isadora Frost, fruto de seu casamento com o diretor Ricardo Waddington.