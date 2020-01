Tony Ramos dá entrada em hospital com fortes dores

O ator Tony Ramos deu entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perisse, em Búzios, por volta das 20h30min desta segunda-feira (6) se queixando de fortes dores pelo corpo. Acompanhado da mulher, Lidiane, Tony precisou ser levado para interior da unidade em uma cadeira de rodas já que não conseguia se mover. Ele foi atendido pelos médicos do setor de traumas. O repórter Bebeto Karolla, da Folha de Búzios, contou que Lidiane aguardava notícias sobre o estado de saúde do marido no corredor do hospital. Os dois têm casa em um condomínio em Geribá, onde passaram o Réveillon.

As primeiras informações são que Tony Ramos chegou na unidade de saúde com a pressão arterial a 21x12 e está em observação.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da Globo, que não se manifestou até o fechamento desta nota.