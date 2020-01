Gabi, vocalista da banda Melim, dá bolo em fãs e na imprensa em Angra dos Reis

Gabi, vocalista da banda Melim, deixou os fãs e a imprensa irritados na noite do último sábado, durante apresentação dos irmãos no aniversário de 518 anos da cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Um amigo da coluna que estava no local contou que Gabi não quis tirar foto com fãs e contratantes, e em seu lugar mandou os irmãos para fazer aquela média. A morena foi a única artista do pacotão de Réveillon/aniversário de Angra que não recebeu ninguém. Claudia Leitte e Michel Teló, no entanto, receberam todo mundo com muita simpatia.

Ao se deparar com as críticas, Rodrigo Melim saiu em defesa da irmã: "Gabi atende fãs em todos os shows, assim como nós. E como somos humanos, passamos por problemas naturais. Mas eu e meu irmão estávamos lá representando ela para tirar fotos com todos", disse o cantor.

