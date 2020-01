Ximbinha aparece de visual novo após implante capilar:' Vou ficar cabeludo'

Ano Novo, vida nova e visual diferente. Esse é o lema de Ximbinha na entrada de 2019 e o ex-guitarrista da banda Calypso para mostrar o resultado do implante capilar realizado na última semana com a equipe cirurgião plástico pernambucano Fernando Basto. "Agora vou ficar cabeludo, e ainda vou voltar com a mecha (risos)", escreveu Ximbinha na legenda da foto em que aparece ao lado do médico na clínica em Recife.