Empresário que alugou casa de verão para Sheik processa o craque

Emerson Sheik está sendo processado pelo empresário Jair Felicio, que atua no ramo da hotelaria. Jair, através de sua filha, que vem a ser amiga do jogador, alugou sua casa no condomínio Aquarius House, em Mangaratiba, para o craque curtir temporadas de descanso e poder estacionar sua lancha.



Apesar de o contrato de locação que teve início em fevereiro de 2018 nunca ter sido assinado por Sheik, o empresário não se importou com a falta da assinatura, já que até então ambas as partes haviam acertado tudo via WhatsApp e por se tratar de uma pessoa de confiança de sua filha.



No entanto, o empresário alega na ação que em maio de 2018 o jogador começou a atrasar os pagamentos dos aluguéis que ficou acordado no valor de R$ 8 mil mensais. Além do aluguel, o empresário afirma que Sheik também ficou responsável pelos pagamentos do condomínio, taxas, impostos, contas de consumo e dos encargos trabalhistas da funcionária que trabalha na casa como arrumadeira.



E depois de muita discórdia por conta dos atrasos, Sheik deixou a casa em agosto de 2019, mas sem realizar vistoria e devolver as chaves. Dois meses depois ele devolveu as chaves e como o imóvel estava sem a devida vistoria, o proprietário identificou diversos reparos a serem realizados.

O valor cobrado pelo dono do imóvel no processo é de pouco mais de R$ 93 mil, que corresponde à multas pelos atrasos, quatro meses de aluguéis não quitados (incluindo o período que o jogador já não estava no imóvel, mas não havia devolvido as chaves), além de IPTU dos dois últimos anos, impostos governamentais e encargos trabalhistas da funcionária como férias vencidas e o salário do mês de junho de 2019. A primeira audiência de conciliação foi marcada para o dia 31 de março.