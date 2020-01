Livia Inhudes estreia na Globo como vilã em "Salve-se Quem Puder"

Ex-Chiquititas Livia Inhudes estreia na Globo na próxima novela das 19h. Ela vai ser a ginasta Thammy, uma vilãzinha que vai infernizar a vida de um casal teen em "Salve-se Quem Puder". Aos 18 anos, a atriz está bem diferente da aspirante de modelo Vivi do remake do SBT gravado em 2013. Mais magra e com os cabelos escuros, Livia está ansiosa com a estreia da trama de Daniel Ortiz no próximo dia 27.



Livia chegou a atuar na novela "Rico e Lázaro da Record', em 2017, mas nos últimos anos, ela se dedicou mais ao papel de influenciadora digital. No Instagram, a atriz tem mais de 6 milhões de seguidores. Já o seu canal no YouTube conta com pouco mais de 2 milhões de inscritos.