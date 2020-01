Mc Kekel confirma presença na gravação do DVD 'Segue o Baile' do Dj Rennan da Penha

Mc Kekel, um dos maiores nomes do funk nacional e artista da Kondzilla Records, a maior produtora do ritmo no Brasil, vai participar do DVD do Dj Rennan da Penha dia 14 no Espaço Hall, na zona oeste do Rio. A música é inédita. "Surgiu o convite e eu travei a minha agenda para poder participar da gravação. Não poderia ficar de fora", diz Mc Kekel.



As cantoras Luisa Sonza e MC Rebecca também confirmaram presenças no novo trabalho de Rennan da Penha. Livinho, Pocah, Turma do Pagode, Cabelinho, Orochi, Maneirinho, MC TH, Juninho 22 e Thiaguinho MT também vão participar da gravação. O Dj Rennan da Penha é produtor musical e idealizador do famoso “Baile da Gaiola”. Depois de um ano conturbado, quando chegou a ficar preso por oito meses, o artista fechou contrato com a Sony Music Brasil e anunciou a gravação de seu primeiro DVD para o início deste ano. O projeto se chamará “Segue o Baile”.