Caio Castro muda o visual e Grazi comenta: 'Oi, bigode'

Mais assumidos do que antes, Caio Castro e Grazi Massafera agora se permitem fazer brincadeirinhas de casal na internet. Em um post do ator em seu Instagram exibindo o novo visual, a atriz de 'Bom Sucesso' mostra que aprovou o resultado.



De look preto e agachado ao lado de uma moto, Caio exibiu seu novo bigode. Grazi então fez o comentário: 'Oi, bigode', acrescentando à publicação um emoji de um gatinho com cara de apaixonado.