Luciano Camargo de férias com a família

Apaixonado pelo nordeste, Luciano Camargo curtiu alguns dias com a família na Pousada Vila Marola, na Praia do Taíba, no Ceará, antes de viajar para os EUA com a mulher Flávia e os filhos, Nathan e as gêmeas Helena e Isabella. Luciano chegou em Fortaleza dia 27 de dezembro, antes do último show 'Amigos' do ano passado (28). De lá, seguiu para Taiba, onde andou de buggy e aproveitou a paisagem de dunas e mar com belas ondas. "Elegi como a minha praia favorita e a pousada, o meu canto de verão no mundo", afirma Luciano, que agora está na sua nova mansão em Orlando, onde fica até o início de fevereiro.