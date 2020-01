Nathalia Dill muda o visual para filme

Nathalia Dill muda visual para sua personagem no filme 'Um Casal Inseparável', em que atua ao lado de Marcos Veras. No longa, de Sergio Goldenberg, ela será Manuela, uma uma jogadora de vôlei de praia.

"Como é uma personagem que está sempre na praia, pensamos em mudar um pouco a cor, dar um efeito mais praiano, e também diminuir um pouco o comprimento", conta a atriz. A mudança foi feita com FilFreitas, hairstylist do Fil My Hair, no Rio de Janeiro: "Como ela fará uma jogadora de vôlei, optamos por fazer um cabelo bem queimado de praia com bastante contraste e uma frente bem iluminada, atrás um pouco menos. Por se tratar de uma jogadora de vôlei de praia, ela acaba prendendo bastante em rabo de cavalo e essa parte da frente tem maior exposição ao sol".