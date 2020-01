Cantor Felipinho, do Hit 'Coraçãozinho', está no The Voice Kids 2020

A carreira musical do cantor Felipinho parece estar indo de vento em popa. Além do seu single 'Coraçãozinho' ter viralizado beirando os quatro milhões de visualizações no Youtube e ser sucesso nas plataformas digitais, o jovem paulista estreará em breve no The Voice Kids 2020. Felipinho é uma dessas promessas musicais que surgem na internet e conquistam fãs e fies seguidores, inclusive vários artistas como Carla Pérez, Pietra Quintela e Maria Viel Rafo acompanham as publicações do menino nas redes sociais.