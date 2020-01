Glória Pires reconhece ser uma atriz respeitada: 'não existem motivos para ser diferente'

Se tem alguém com prestígio na Globo, este alguém é Glória Pires. Prestes a completar 49 anos de carreira, a protagonista Lola de 'Éramos Seis', fez algumas revelações na última edição da revista 'deBordo' e reconheceu que se sente uma atriz bastante respeitada no meio: "Sempre procurei ter respeito pelas pessoas e me sinto respeitada. Não existem motivos para ser diferente. Esse é o meu jeito de ser com tudo e com todos".