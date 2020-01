Marcos Mion nega envolvimento com modelo

Marcos Mion está em férias com a família. Diante de toda a repercussão de uma suposta troca de mensagens entre ele e a modelo Ana Carolina Jorge, a assessoria de imprensa do apresentador emitiu uma nota, em que ele afirma que não teve nenhum envolvimento com Ana.

Confira o pronunciamento na íntegra: "Marcos Mion está em férias, com a família, fora do país. O apresentador não irá se pronunciar. Tomou conhecimento da publicação, sem autorização, de um trecho de uma conversa privada e está perplexo com a repercussão gerada por uma troca de mensagens datada de 2018 que nunca teve qualquer desdobramento".