Saiba o motivo da briga entre os ex-'Fazenda' Lucas Viana e Thayse Teixeira

Todos os fãs de Lucas Viana e Thayse Teixeira estão afoitos especulando qual seria o motivo para os dois terem cortado relações nesta semana, poucos dias após terem engatado uma amizade fora da 'Fazenda'. Apesar de a relação dos ex-fazendeiros dentro do confinamento ter sido de altos e baixos, após o término do programa eles começaram a ficar bem próximos e Thayse, inclusive, convidou Lucas para passar o Natal com sua família em Fortaleza, no Ceará. Pois bem! Como esta coluna trabalha para manter toda uma rede de curiosos bem informada, a gente explica o real motivo da treta.

Para começar, foi Lucas quem se afastou de Thayse. Ninguém entendeu muito bem o motivo, já que os dois estavam tão grudados. Aos amigos, Thayse confidenciou que Lucas ficou muito chateado por ela ter confirmado presença em uma festa de Hariany Almeida, que vem a ser a ex-namorada de Lucas no reality. O namoro com a loura não vingou e do lado de fora do confinamento os dois terminaram o relacionamento tretados. A fonte da coluna ligada aos ex-peões contou ainda que Lucas disse à Thayse para não ir ao evento (que ele não fora convidado) porque Hariany não dava o devido valor à ela. Mas a 'Dona do Cariri' manteve sua presença confirmada no evento que será realizado no próximo dia 15, no Rio, em consideração à Hariany que fez a gentileza de convidá-la. Se ela realmente vai, a coluna ainda não sabe. A qualquer momento, tudo pode mudar...

Outro motivo que também levou Lucas a brigar com Thayse foram as respostas que a empresária deu para algumas perguntas enviadas por seguidores do Instagram Central da Fama, que não o agradaram muito. Em sua fala, Thayse aponta uma possível manipulação na 'Fazenda'. "Não sei se eu ia ganhar, porque lá a gente fica muito às cegas. Mas quando eu saí que eu vi a aceitação, a popularidade e o quanto as pessoas se identificaram comigo, eu disse: 'tem alguma errada...' eu acho que era pra ter ido até o final, não vou mentir. Vocês não acham? Achei muito estranho tudo isso. Eu via os números, quantidade de votos em mutirão, pessoas envolvidas, enfim, Deus sabe de todas as coisas", afirmou a empresária sobre o programa que consagrou seu agora ex-amigo como campeão.