'Momentos incríveis', diz irmão de Luciano Huck ao namorado em dia especial

Irmão mais novo do apresentador Luciano Huck, Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, usou o perfil no Instagram para fazer uma homenagem ao namorado, Fernando Siqueira, justamente no dia do 22º aniversário do rapaz. "Hoje meu parceiro de vida, meu amor, minha luz, faz 22 anos! Tantas coisas juntos nestes 4 anos: alegrias, sonhos, crescimento mutuo e momentos incríveis! Obrigado por me inspirar com sua bondade infinita e pelos momentos maravilhosos. Eu te amo", escreveu o diretor de cinema, que no final de outubro lançou o documentário 'Encarcerados'.

Cunhada de Grostein, Angélica deixou um comentário felicitando os dois. Carolina Dieckmann, João Côrtes e Alinne Moraes foram alguns dos famosos que se manifestaram na publicação.