Letícia Spiller vira compositora e protagoniza clipe de canção em parceria com Pablo Vares

'Quimera' é o nome da música composta por Letícia Spiller em parceira com o marido Pablo Vares. Sim, a atriz tem deixado seu lado de compositora falar mais alto nos últimos tempos e o resultado surpreende pela sintonia do casal. E a canção nasceu durante a montagem do espetáculo Infúsion. “Um dia estávamos no sítio e Pablo estava tocando essa música, tão linda, que me deu vontade de cantar... então começamos a brincar, experimentar e nasceu música”, conta Letícia.



“A quimera é um ser mitológico constituído por partes de diferentes animais. Na biologia também é um ser vivo que tem no seu corpo células com diferentes DNAs. Esta música é uma quimera, uma junção de estilos, culturas e sonoridades”, explica Pablo, um músico uruguaio que, claro, elegeu Letícia como estrela do clipe. Detalhe, a atriz chegou a dançar com uma cobra.



“Fiquei muito orgulhosa de o Pablo ter produzido e executado tão bem a direção do Jorge Farjalla. E foi a primeira vez que dancei e contracenei com uma cobra. Foi tudo tão forte!”, disse a atriz. A música já está nas plataformas digitais e o clipe vai ser lançado nesta sexta-feira (10).